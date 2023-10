Blick auf Aktienkurs

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Dienstagnachmittag

31.10.23 16:09 Uhr

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 16,25 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 16,25 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 16,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,73 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 8.967.518 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 36,45 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 55,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2023 auf bis zu 11,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 39,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,62 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.121,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 207,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 364,00 USD eingefahren. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 07.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024. Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,122 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Was der VIN-Decoder über Teslas Cybertruck verrät NASDAQ-Wert Rivian-Aktie: Rivian-CEO Robert "RJ" Scaringe lobt Tesla - erteilt Cybertruck aber eine Absage NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Neuzulassungen in Deutschland gehen im September zurück - Model Y dennoch weiter beliebt

