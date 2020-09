RKI korrigiert Infektionszahlen nach oben - Technischer Fehler

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine am Morgen gemeldeten Infektionszahlen deutlich nach oben korrigiert.

Aufgrund technischer Probleme seien am Freitag rund 650 Fälle zuwenig gemeldet worden, teilte das RKI per Twitter mit. Damit steigt die gemeldete Zahl fast auf das Doppelte und liegt somit über 1400. Dies bewegt sich im Rahmen der auch in den vergangenen Tagen publizierten Fälle.