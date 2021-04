RKI meldet 24.300 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 134

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt nach Angaben des Robert-Koch-Institut (RKI) immer weiter.

Binnen Tagesfrist meldete das RKI am Donnerstag 24.300 Neuinfektionen. Das sind gut 1600 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich auf 134,2 von 132,3 am Mittwoch. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 201 weitere Menschen sind nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 76.543. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,83 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Virus getestet. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten ist seit dem 12. März kontinuierlich gestiegen und hatte am Mittwoch 3668 Personen erreicht.

Zumindest die Dynamik des Anstiegs der Fallzahlen scheint sich nach den RKI-Zahlen zuletzt etwas abgeschwächt zu haben. Allerdings verwies das RKI darauf, dass der Anteil der britischen Virus-Variante B117 mittlerweile bei 88 Prozent aller Neuinfektionen liege. Die Mutante gilt als ansteckender und gefährlicher.

Die regionalen Unterschiede sind weiter sehr groß: Thüringen weist nun eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 250 auf. In Schleswig-Holstein wurde dagegen eine Inzidenz von 74,6 und im Saarland von 86,1 registriert. Mecklenburg-Vorpommern rutschte mit 96,8 erstmals seit Tagen wieder unter die Grenze von 100, die auch für Corona-Einschränkungen relevant ist.