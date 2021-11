RKI meldet abermals neue Höchststände bei Neuinfektionen und Inzidenz

Berlin (Reuters) - Das Corona-Virus breitet sich in Deutschland immer weiter aus: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch mit 52.826 neuen Corona-Fällen einen neuen höchsten Tageswert in der Pandemie.

Das sind 13.150 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 39.676 Neuinfektionen registriert wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls auf einen Rekordwert und erreichte 319,5 nach 312,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 294 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 98.274. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,1 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Drastische Anstiege der Infektionen gibt es weiter im Südosten, aber auch in anderen Bundesländern breitet sich das Corona-Virus aus. In Sachsen betrug die Inzidenz 742,2, in Bayern 568,4 und in Thüringen 569,0. In den drei Ländern ist die Impfquote unterdurchschnittlich. Mit Berlin, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Brandenburg liegen weitere Bundesländer über der Marke von 300. Neun Landkreise registrierten sogar Werte von mehr als 1000.

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten war am Dienstag von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mit 3266 angegeben worden, Tendenz stetig steigend.