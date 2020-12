RKI meldet knapp 13.000 Corona-Neuinfektionen und 852 weitere Tote

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 12.892 Neuinfektionen gemeldet.

Das sind rund 7000 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Zahlen sind aber nur bedingt vergleichbar, weil über Weihnachten und zum Jahreswechsel weniger getestet wird und weniger Daten von den Gesundheitsämtern übermittelt werden. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus erhöhte sich um 852, wie das RKI weiter mitteilt. Damit haben sich hierzulande inzwischen mehr als 1,66 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 30.978 sind gestorben, rund 1,278 Millionen Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 149,2 von 157,8 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Zur Virus-Eindämmung streben Bund und Länder einen Wert von 50 an.