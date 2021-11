RKI meldet mehr Corona-Todesfälle und sinkende Inzidenz

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch 20.398 neue Corona-Fälle und 194 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

Das ist der höchste Wert an Verstorbenen seit Ende Mai. Gleichzeitig wurden 2814 weniger neue Positiv-Tests registriert als am Mittwoch vor einer Woche, als die Zahl bei 23.212 gelegen hatte. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 146,6 von 153,7 am Vortag. Die Zahl der Todesfälle in Deutschland liegt laut RKI nun bei 96.027. Mehr als 4,6 Millionen Menschen hatten sich in der Pandemie mit dem Virus infiziert.

Die Zahlen gelten nach dem Feiertag am 1. November in einigen Bundesländern aber nicht als wirklich vergleichbar, weil über das lange Wochenende teilweise etwas weniger getestet wurde. Die regionalen Unterschiede sind weiter sehr groß. Sinkende Zahlen vermelden dabei vor allem diejenigen Bundesländer, in denen Allerheiligen ein Feiertag war. In Thüringen stieg der Wert dagegen auf 338,2, in Sachsen beträgt die Inzidenz nun 289,7. Den niedrigsten Wert verzeichnet das Saarland mit 69,4. Der bayerische Landkreis Miesbach kommt auf eine Inzidenz von 682,8.