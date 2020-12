RKI-Präsident: Lage so ernst wie noch nie in der Pandemie

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat vor einer weiteren Verschärfung der Corona-Pandemie gewarnt und eindringlich an die Deutschen zur Einhaltung der Hygieneregeln appelliert. "Die Lage ist so ernst wie sie noch nie war in dieser Pandemie", sagte Wieler in Berlin. "Die Fallzahlen sind insgesamt so hoch wie nie und sie steigen weiter an. Die Gefahr besteht, dass sich die Situation weiter verschlimmert und es damit immer schwieriger wird, mit der Pandemie und ihren Folgen umzugehen."

Im Dezember seien dem RKI täglich zwischen 12.000 und 29.000 neue Fälle ans RKI übermittelt worden, erklärte Wieler. "Das sind deutlich mehr als noch im November." Das Infektionsgeschehen habe praktisch in allen Ländern zugenommen. Aus dem in den vergangenen Tagen besonders stark betroffenen Bundesland Sachsen seien für Montag keine neuen Fallzahlen übermittelt worden, so der RKI-Präsident.

Insgesamt wurden dem RKI seit Beginn der Pandemie rund 1,35 Millionen Covid-19-Fälle übermittelt. Etwas mehr als eine Millionen Menschen überstanden die akute Infektion, 22.475 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

December 15, 2020 05:59 ET (10:59 GMT)