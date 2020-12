Corona-Impfstoff könnte in EU noch vor Weihnachten genehmigt werden

- von Andreas Rinke und Patricia Weiss und Alexander Ratz

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer könnte noch vor Weihnachten in der Europäischen Union zugelassen werden.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA kündigte am Dienstag an, nun am 21. Dezember und damit acht Tage früher als geplant die Bewertung des Zulassungsantrags abschließen zu wollen. "Die ersten Europäer können voraussichtlich vor Ende 2020 geimpft werden", schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter. Jeder Tag zähle. Nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn sollen die Impfungen in Deutschland "24 bis 72 Stunden" nach der EU-Zulassung der ersten Corona-Impfstoffe beginnen. Das kündigte der CDU-Politiker in einem Instagram-Auftritt mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an.

Für den 21. Dezember ist nun eine außerordentliche Sitzung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA geplant, wie die Behörde mitteilte. Bei dem ursprünglich für den 29. Dezember geplanten Treffen bleibe es bei Bedarf. Die Empfehlungen des CHMP müssen von der EU-Kommission abgesegnet werden, bei dem Impfstoff gilt dies aber als sicher.

Zuvor hatte es bereits in Kreisen der Bundesregierung geheißen, dass eine Entscheidung schon früher fallen könnte. Als Datum wurde der 23. Dezember genannt. Spahn sprach daraufhin von einer guten Nachricht. "Jeder Tag früher, den wir einen zugelassenen Impfstoff haben, hilft Leid zu mindern und auch Todesfälle zu vermeiden."

Biontech wollte sich zum Zeitplan der Behörden nicht äußern. Der Impfstoffentwickler bekräftigte, zusammen mit seinem Partner Pfizer bis Ende des Jahres bis zu 50 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen zu wollen. Dabei sei man auf Kurs.

Die EMA stand zuletzt unter wachsendem Druck von EU-Regierungen, die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer zu beschleunigen. Der Druck sei seit den Notfallzulassungen in Großbritannien und den USA gewachsen, erfuhr Reuters am Montag von mehreren Insidern. Biontech und Pfizer hatten vor zwei Wochen bei der EMA einen Antrag auf eine bedingte Markzulassung ihres Covid-19-Impfstoffs eingereicht.

"AUCH VOLLBREMSUNG WIRD LANGE BREMSSPUR HABEN"

Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland äußerte sich der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn sehr besorgt: "Die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie." Die Zahl der Infektionen und Toten sei zu hoch. "Im Moment infizieren sich viel zu viele Menschen", sagte der RKI-Chef und fügte hinzu: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Situation über Weihnachten noch mal zuspitzen wird." Laut Wieler ist Deutschland mit seiner vergleichsweise alten Bevölkerungsstruktur in der zweiten Welle besonders gefährdet. Es gebe hierzulande rund 23 Millionen Menschen über 60 Jahre. Das Alter sei das entscheidende Kriterium. Je älter ein Corona-Patient sei, desto höher das Sterberisiko. Wieler appellierte an die Bevölkerung, die Einschränkung der Kontakte auch über die Feiertage einzuhalten und nach Möglichkeit die erlaubten Obergrenzen nicht auszureizen.

Kanzlerin Angela Merkel warnte davor, dass Januar und Februar sehr harte Corona-Monate in Deutschland würden. Die Zahl der Intensivpatienten werde bis Januar immer weiter steigen, sagte die Kanzlerin nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Spahn sagte mit Blick auf die bevorstehende Verschärfung des Lockdowns in Deutschland und die weiteren Aussichten für mögliche Lockerungen im Januar: "Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben."

Ab Mittwoch bleiben alle Geschäfte in Deutschland mit Ausnahme der Läden mit Produkten für den täglichen Bedarf bis mindestens zum 10. Januar geschlossen. Auch Schulen schließen. Die Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen. Wie es nach dem 10. Januar weitergeht, will Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5. Januar mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten.

Deutschland, Frankreich, Italien und fünf andere europäische Staaten wollen den Start ihrer Corona-Impfkampagnen koordinieren. Das gaben die Gesundheitsminister der Länder in einer gemeinsamen Stellungnahme bekannt.