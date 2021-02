RKI verschärft Empfehlung zu neuen Corona-Varianten

Werbung

Heute im Fokus

DAX geht mit Abschlägen ins Wochenende -- VW macht weniger Gewinn -- Telekom im 4. Quartal besser als erwartet -- BASF hält Dividende stabil -- GRENKE, Slack, Airbnb im Fokus

Salesforce schaut überraschend zuversichtlich in die Zukunft. Virgin Galactic mit Zahlen weit unter den Erwartungen. Berater von US-Behörde debattieren über Johnson & Johnson-Impfstoff. BioNTech-Impfstoff darf in normalem Gefrierfach gelagert werden. Boeing 777 muss in Moskau notlanden - Millionenstrafe für Missachtung von Auflagen. CompuGroup will für Rückkauf eigener Aktien bis zu 40 Millionen Euro hinblättern.