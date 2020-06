RKI vertraut bei Ausbrüchen auf Entscheidungen lokaler Behörden

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Bewältigung der Corona-Ausbrüche in Deutschland setzt das Robert Koch-Institut (RKI) großes Vertrauen in die lokalen Behörden. Über Maßnahmen zur Virus-Eindämmung müsse vor Ort entschieden werden, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Weil Zahlen für sich genommen nicht so aussagekräftig seien, müssten Verantwortliche vor Ort etwa auch beurteilen, ob es sich um einen begrenzten Ausbruch handle oder ob die Gefahr einer Ausbreitung bestehe. Ute Rexroth, Leiterin des Fachgebiets Surveillance am RKI, sagte, die lokalen Behörden seien sehr wachsam, Fälle würden relativ früh erkannt. Welche Maßnahmen genau getroffen würden, müsse unter Abwägung der Gesamtsituation entschieden werden./ggr/DP/jha