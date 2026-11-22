RLX Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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RLX Technology A hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte RLX Technology A ebenfalls ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 272,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 88,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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