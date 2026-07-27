DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 57.190 -0,3%Euro 1,1406 +0,1%Öl 92,5 -4,4%Gold 4.089 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

RND-Wahlforum mit Sachsen-Anhalts Spitzenkandidaten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treffen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten am Montagabend (17.30 Uhr) in Magdeburg aufeinander. Eingeladen hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), zwei Journalistinnen moderieren die Veranstaltung. Gäste im Publikum dürfen Fragen stellen. Interessierte können die Veranstaltung "RND vor Ort - Spezial" über einen Stream verfolgen.

Werbung

Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt gewählt. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von "Focus Online" kommt die AfD auf 41 Prozent. Auf Platz zwei liegt die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze mit 24 Prozent, gefolgt von der Linken mit 14 Prozent. Die SPD käme auf 5 Prozent. Grüne, FDP sowie das BSW liegen demnach mit 4 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die bisherige schwarz-rot-gelbe Koalition hätte nach diesen Zahlen keine Mehrheit mehr./dh/DP/he