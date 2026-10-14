DAX 25.405 +0,6%ESt50 6.201 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,11 +1,0%Nas 26.983 -0,8%Bitcoin 74.474 +0,3%Euro 1,1117 -0,7%Öl 106,0 +0,3%Gold 4.097 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Roadster-Show mit Risiko

Tesla-Aktie vor der Roadster-Show: Droht der nächste Kursrückschlag?

Tesla-Aktie vor der Roadster-Show: Droht der nächste Kursrückschlag?

Am Donnerstag will Tesla den neuen Roadster eindrucksvoll in Texas präsentieren - doch drei frühere Events endeten an der Börse mit kräftigen Abschlägen. Droht auch diesmal der Kursrutsch?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
330.95 EUR -2.35 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen

  • Teslas Roadster-Show könnte mehr versprechen, als sie an Substanz liefert
  • Drei frühere Produktpräsentationen belasteten die Tesla-Aktie
  • Anleger dürften auf Preis und Produktionsplan schauen
Werbung

Tesla will am Donnerstag in Texas den Roadster vorführen, der laut Medienberichten mithilfe von SpaceX-Raketentechnologie schweben soll. Für die Tesla-Aktie ist der Auftritt riskant: Frühere Enthüllungen schickten den Kurs wiederholt nach unten, und Konzernchef Elon Musk soll laut BeInCrypto intern vor einem Scheitern gewarnt haben.

Roadster soll in Texas schweben

Bei der Vorführung sollen Druckgas-Triebwerke das Auto ohne Insassen anheben. Musk soll Mitarbeitern dem Bericht zufolge gesagt haben, das Kunststück werde schwer zu realisieren sein und könne auch schiefgehen.

Ursprünglich war die Präsentation für den 1. Oktober angesetzt. Wegen vorhergesagter schwerer Wetterbedingungen verlegte Tesla sie, wie aus einem Beitrag des Unternehmens auf X hervorging; die Veranstaltung könne nur im Freien stattfinden. Der Roadster der zweiten Generation war bereits im November 2017 als Prototyp gezeigt worden, der Produktionsstart sollte damals 2020 erfolgen. Als Produktionsbeginn ist 2027 oder 2028 vorgesehen. Im Update zum zweiten Quartal führte Tesla das Modell lediglich im Status "Design development".

Werbung

Teslas ernüchternde Bilanz bei Produktshows

Die Börse reagierte bei drei genannten Tesla-Terminen mit Abschlägen. Nach der Cybertruck-Präsentation 2019 sank die Aktie gemäß BeInCrypto um 6 Prozent, als die vermeintlich unzerbrechlichen Fenster zerbrachen. Die Cybercab-Enthüllung im Oktober 2024 kostete die Aktie 8,3 Prozent. Am 4. September verlor das Papier 5,92 Prozent, nachdem eine erneute Cybercab-Veranstaltung Investoren enttäuscht hatte.

Die Ausgangslage ist ohnehin angespannt. Die Aktie lag zuletzt etwa ein Viertel unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Der Börsenwert beträgt rund 1,49 Billionen US-Dollar.

Was Anleger bei der Tesla-Aktie beachten sollten

Der finanzielle Einfluss des Roadsters dürfte begrenzt bleiben. Die auf 1.000 Autos limitierte Founders-Serie kostet 250.000 US-Dollar je Fahrzeug. Laut einem X-Post von Ledger-Mitgründer Eric Larchevêque ergäbe sich bei vollständigem Verkauf nur ein Umsatz von 250 Millionen US-Dollar. BeInCrypto zufolge wäre ein funktionierender Prototyp samt glaubwürdigem Produktionszeitplan kursstützend, eine spektakuläre Show ohne kommerzielle Details dagegen enttäuschungsträchtig.

Werbung

Auch die Analysten sind uneins. Von 27 Stimmen lauten 14 auf Buy, 11 auf Hold und 2 auf Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 404,87 US-Dollar. Jefferies stufte Tesla am Montag mit Hold und 400 US-Dollar ein, Barclays ebenfalls mit Hold und 370 US-Dollar. RBC Capital vergab am selben Tag Buy mit 480 US-Dollar. Die Auslieferungen im dritten Quartal lagen laut Tesla bei 486.532 Fahrzeugen; nach Berechnung von Electrek lag das rund 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die erste Reaktion des Marktes dürfte sich am Freitag zeigen, dem ersten Handelstag nach der Vorführung. Danach rücken am 21. Oktober nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen in den Mittelpunkt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com

Aktuelle Tesla Aktie News

Werbung

Tesla Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.