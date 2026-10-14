Tesla-Aktie vor der Roadster-Show: Droht der nächste Kursrückschlag?

Roadster-Show mit Risiko

14.10.26 15:39 Uhr

Am Donnerstag will Tesla den neuen Roadster eindrucksvoll in Texas präsentieren - doch drei frühere Events endeten an der Börse mit kräftigen Abschlägen. Droht auch diesmal der Kursrutsch?

• Der finanzielle Einfluss des neuen Roadsters ist begrenzt, Analysten sind uneins über die Aktie, und die Marktreaktion nach der Show sowie die Quartalszahlen am 21. Oktober werden entscheidend sein.

• Die Börse reagierte bereits negativ auf vergangene Tesla-Events wie Cybertruck und Cybercab, wobei die Aktie nach enttäuschenden Shows deutlich fiel; der aktuelle Kurs liegt etwa 25 % unter dem Hoch.

• Teslas Roadster-Show in Texas, bei der das Fahrzeug mithilfe von SpaceX-Technologie schweben soll, birgt Unsicherheiten und könnte enttäuschen, da frühere Produktpräsentationen die Aktie belasteten.

Teslas Roadster-Show könnte mehr versprechen, als sie an Substanz liefert

Drei frühere Produktpräsentationen belasteten die Tesla-Aktie

Anleger dürften auf Preis und Produktionsplan schauen

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Tesla will am Donnerstag in Texas den Roadster vorführen, der laut Medienberichten mithilfe von SpaceX-Raketentechnologie schweben soll. Für die Tesla-Aktie ist der Auftritt riskant: Frühere Enthüllungen schickten den Kurs wiederholt nach unten, und Konzernchef Elon Musk soll laut BeInCrypto intern vor einem Scheitern gewarnt haben.

Roadster soll in Texas schweben

Bei der Vorführung sollen Druckgas-Triebwerke das Auto ohne Insassen anheben. Musk soll Mitarbeitern dem Bericht zufolge gesagt haben, das Kunststück werde schwer zu realisieren sein und könne auch schiefgehen.

Ursprünglich war die Präsentation für den 1. Oktober angesetzt. Wegen vorhergesagter schwerer Wetterbedingungen verlegte Tesla sie, wie aus einem Beitrag des Unternehmens auf X hervorging; die Veranstaltung könne nur im Freien stattfinden. Der Roadster der zweiten Generation war bereits im November 2017 als Prototyp gezeigt worden, der Produktionsstart sollte damals 2020 erfolgen. Als Produktionsbeginn ist 2027 oder 2028 vorgesehen. Im Update zum zweiten Quartal führte Tesla das Modell lediglich im Status "Design development".

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Teslas ernüchternde Bilanz bei Produktshows

Die Börse reagierte bei drei genannten Tesla-Terminen mit Abschlägen. Nach der Cybertruck-Präsentation 2019 sank die Aktie gemäß BeInCrypto um 6 Prozent, als die vermeintlich unzerbrechlichen Fenster zerbrachen. Die Cybercab-Enthüllung im Oktober 2024 kostete die Aktie 8,3 Prozent. Am 4. September verlor das Papier 5,92 Prozent, nachdem eine erneute Cybercab-Veranstaltung Investoren enttäuscht hatte.

Die Ausgangslage ist ohnehin angespannt. Die Aktie lag zuletzt etwa ein Viertel unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Der Börsenwert beträgt rund 1,49 Billionen US-Dollar.

Was Anleger bei der Tesla-Aktie beachten sollten

Der finanzielle Einfluss des Roadsters dürfte begrenzt bleiben. Die auf 1.000 Autos limitierte Founders-Serie kostet 250.000 US-Dollar je Fahrzeug. Laut einem X-Post von Ledger-Mitgründer Eric Larchevêque ergäbe sich bei vollständigem Verkauf nur ein Umsatz von 250 Millionen US-Dollar. BeInCrypto zufolge wäre ein funktionierender Prototyp samt glaubwürdigem Produktionszeitplan kursstützend, eine spektakuläre Show ohne kommerzielle Details dagegen enttäuschungsträchtig.

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Auch die Analysten sind uneins. Von 27 Stimmen lauten 14 auf Buy, 11 auf Hold und 2 auf Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 404,87 US-Dollar. Jefferies stufte Tesla am Montag mit Hold und 400 US-Dollar ein, Barclays ebenfalls mit Hold und 370 US-Dollar. RBC Capital vergab am selben Tag Buy mit 480 US-Dollar. Die Auslieferungen im dritten Quartal lagen laut Tesla bei 486.532 Fahrzeugen; nach Berechnung von Electrek lag das rund 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die erste Reaktion des Marktes dürfte sich am Freitag zeigen, dem ersten Handelstag nach der Vorführung. Danach rücken am 21. Oktober nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen in den Mittelpunkt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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