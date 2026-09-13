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Roadster-Termin fixiert

Tesla-Aktie im Fokus: Nach langer Wartezeit endlich neuer Roadster-Termin angekündigt

Tesla-Aktie im Fokus: Nach langer Wartezeit endlich neuer Roadster-Termin angekündigt

Nach mindestens acht verschobenen Terminen setzt Tesla für den Roadster einen neuen Stichtag - zum wiederholten Male.

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  • Countdown auf Teslas eigener Roadster-Seite läuft auf ein neues Datum zu
  • Musk kündigt Enthüllung per Kurzbotschaft auf der Plattform X an
  • Analysten bewerten die Aktie trotz Ankündigung weiter uneinheitlich
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Tesla hat für den lange verschobenen Roadster einen neuen Termin gesetzt: Auf der Produktseite läuft ein Countdown, der auf den 1. Oktober 2026 zeigt. Konzernchef Elon Musk bestätigte die Enthüllung über einen Kurzbotschaftendienst.

Countdown und Teaser-Kampagne

Tesla, ein Hersteller von Elektrofahrzeugen und Energiespeichern, hat eine neue Teaser-Website mit einem Countdown auf den 1. Oktober veröffentlicht. Am selben Wochenende postete das Unternehmen über den eigenen Account auf der Plattform X den Teaser 'Go for launch' mit der Ziffernfolge '10.01'. Elon Musk kommentierte den Beitrag mit den Worten 'New Tesla Roadster Unveil 10.01'.

Auf der eigenen Roadster-Produktseite wirbt Tesla weiterhin mit den seit 2017 unveränderten Werten von 2,1 Sekunden Beschleunigung auf 100 km/h, einer Höchstgeschwindigkeit von über 400 km/h und 1.000 Kilometern Reichweite; eine Vorbestellung ist weiterhin für 43.000 Euro möglich.

Tesla-Aktie: Kursreaktion und Einordnung

Die Tesla-Aktie legte am Freitag schlussendlich an der NASDAQ um rund 0,5 Prozent auf 365,44 US-Dollar zu, bevor die Wochenend-Ankündigung die Diskussion um den Roadster neu befeuerte. Electrek ordnet den Termin in eine Serie von Produkt-Relaunches ein, mit denen Tesla im September auch Semi und Robotaxi erneut in den Fokus rückt, während Musk parallel für eine mögliche Fusion mit SpaceX wirbt.

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Es ist bereits das fünfte Datum, das Tesla in diesem Jahr für die Roadster-Enthüllung genannt hat, nach dem 1. April, Ende April, 'in etwa einem Monat' und August; insgesamt hat der Konzern den Termin seit der Ankündigung 2017 mindestens acht Mal verschoben. Der Rimac Nevera R unterbot die einst als Bestmarke geltende Roadster-Beschleunigung im Juli 2025 bereits deutlich. Die Tech-Persönlichkeiten Marques Brownlee und Sam Altman haben ihre Reservierungen laut Electrek storniert.

Analystenbild bleibt gespalten

Der Analystenkonsens für die Tesla-Aktie liegt weiterhin bei Buy, gestützt auf 26 Häuser mit elf Buy-, zwölf Hold- und drei Sell-Einstufungen; das mittlere Kursziel beträgt 377,08 US-Dollar bei einer Spanne von 24,86 bis 505 US-Dollar. Morgan Stanley stufte die Aktie am Freitag mit Hold und einem Kursziel von 400 US-Dollar ein, während Barclays am Dienstag ebenfalls bei Hold blieb und ein Kursziel von 370 US-Dollar nannte.

JPMorgan sah die Aktie am 4. September bei Hold mit einem Kursziel von 445 US-Dollar, während RBC Capital am selben Tag zu Buy riet und ein Kursziel von 480 US-Dollar ausgab.

Ob Tesla den Veranstaltungsort offiziell bestätigt und die Übertragung live zeigt, ist bislang offen. Geladene Gäste müssen laut Berichten bis zum 16. September zusagen, was den engen Zeitrahmen vor dem Reveal unterstreicht.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Hadrian / Shutterstock.com

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25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
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