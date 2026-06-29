Roadzen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Roadzen stellte am 29.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Beim Umsatz wurden 16,1 Millionen USD gegenüber 11,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,290 USD. Im Vorjahr hatten -1,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,02 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 44,30 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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