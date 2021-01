Robert-Koch-Institut meldet neuen Höchstwert an Corona-Todesfällen

Berlin (Reuters) - In Deutschland ist die Zahl der offiziell erfassten Corona-Todesfälle wieder auf einen Rekordwert gestiegen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab am Freitag bekannt, 1188 weitere Menschen seien gestorben, die positiv auf das Virus getestet worden waren. Der bisherige Höchststand lag bei 1129 und datiert vom 30. Dezember. Zudem meldete das RKI 31.849 neue Positiv-Tests. Hier beträgt die bisherige Höchstwert bei 33.777, der am 18. Dezember registriert wurde. Er enthielt allerdings 3500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg, die am Vortag aus technischen Gründen nicht übermittelt worden waren. Insgesamt wurden bislang in rund 1,87 Millionen Fällen Menschen hierzulande positiv auf das Coronavirus getestet. Bei den aktuellen Fallzahlen muss laut RKI aber bedacht werden, dass es wegen weniger Tests und Übermittlungen rund um Weihnachten und Silvester zu Verzug bei den Daten gekommen sein dürfte.

Die Angst vor neuen Varianten des Virus trug kürzlich zu einer Verschärfung der Corona-Politik bei. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer verständigten sich am Dienstag auf eine Verlängerung des Lockdowns vom 10. auf den 31. Januar sowie erweiterte Kontaktbeschränkungen. Experten zufolge lässt sich die Wirkung solcher Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen erst zeitverzögert in einigen Wochen beurteilen.

Die Politik misst die Gefährdungslage maßgeblich an der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt mit zuletzt 136,5 deutlich über der Zielmarke von Bund und Ländern, die 50 beträgt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.