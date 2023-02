Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,26 EUR

-2,94% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr rutschte die Robinhood-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,9 Prozent auf 9,26 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 9,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,28 EUR.

Am 29.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 36,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,79 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Robinhood ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,47 Prozent auf 361,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,71 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.02.2023 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Robinhood 2022 einen Verlust in Höhe von -1,124 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Bernstein-Analysten: Polygon-Blockchain wird Web3-Gewinner

Greift Cathie Wood erneut ins fallende Messer? Wood hat bei Robinhood-Aktien beherzt zugegriffen

Robinhood-Aktie an der NASDAQ mit Kurssprung: Quartalsbilanz begeistert die Anleger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com