Robinhood Aktie News: Anleger schicken Robinhood am Nachmittag ins Minus

Das Papier von Robinhood befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im NDB-Handel 1,4 Prozent auf 9,93 USD ab. Bei 9,87 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 794.899 Robinhood-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,49 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,81 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,81 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 45,74 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Robinhood gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 380,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 362,71 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Robinhood am 27.04.2023 präsentieren.

2023 dürfte Robinhood einen Verlust von -0,654 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

