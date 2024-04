Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 20,04 USD ab.

Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 20,04 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 19,59 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 613.178 Robinhood-Aktien.

Am 28.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 60,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,333 USD je Aktie ausschütten.

Robinhood ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 471,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,238 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

