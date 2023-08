Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 11,83 EUR zu.

Um 09:13 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 11,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Robinhood-Aktie bei 11,83 EUR. Bei 11,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 256 Robinhood-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 10,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 7,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,14 Prozent.

Robinhood ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,45 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 441,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 299,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,603 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

