Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 11,27 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 11,27 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Robinhood-Aktie bei 11,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,18 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.958.130 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 13,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,39 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 32,83 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 02.08.2023. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,34 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 486,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 318,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,520 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

