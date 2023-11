Kursverlauf

Robinhood Aktie News: Robinhood macht am Mittag Boden gut

01.11.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 9,15 USD.

Um 10:32 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 9,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.885 Robinhood-Aktien den Besitzer. Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,23 USD an. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 30,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,57 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 20,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 02.08.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 486,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 318,00 USD umsetzen können. Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,614 USD je Robinhood-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten Ende des Kryptogeschäfts für NYSE-Unternehmen? - GameStop stellt Support für eigenes Kryptowallet ein

