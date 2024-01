Robinhood Aktie News: Robinhood verteuert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 13,07 USD.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,6 Prozent auf 13,07 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 118.922 Robinhood-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2023 auf bis zu 13,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,37 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,91 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 65,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 467,00 USD – ein Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 361,00 USD erwirtschaftet hatte.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Verlust von -0,652 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

