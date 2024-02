Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Robinhood im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 10,09 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 10,09 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 10,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.311 Stück.

Am 20.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,34 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,30 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,30 EUR. Dieser Wert wurde am 17.11.2023 erreicht. Mit Abgaben von 27,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Robinhood ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood ebenfalls -0,20 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 467,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 361,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 13.02.2024 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,646 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen