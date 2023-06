Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,49 EUR

1,68% Charts

News

Analysen

Das Papier von Robinhood befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 8,98 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,92 USD aus. Mit einem Wert von 9,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.652.945 Stück.

Am 04.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,76 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,81 USD. Dieser Wert wurde am 17.06.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,16 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 10.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,57 USD gegenüber -0,45 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 441,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 299,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 16.08.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,641 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

NASDAQ-Titel Robinhood-Aktie legt zu: Robinhood macht mehr Umsatz

Ausblick: Robinhood legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com