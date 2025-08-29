DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.166 -0,8%Nas21.214 -1,1%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.527 +1,5%
Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagabend mit Verlusten

02.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 100,67 USD abwärts.

Die Robinhood-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 100,67 USD abwärts. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 97,94 USD. Mit einem Wert von 100,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.939.167 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 18,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

