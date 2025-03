Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 50,71 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 50,71 USD nach oben. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 54,83 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,80 USD. Bisher wurden heute 3.152.499 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,98 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,43 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Robinhood ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Robinhood hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,03 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 110,81 Prozent gesteigert.

Die Robinhood-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,46 USD je Robinhood-Aktie.

