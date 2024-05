Robinhood Aktie News: Robinhood präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 18,01 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 18,01 USD. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 18,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,88 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 390.764 Stück gehandelt.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,54 USD an. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 14,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,92 USD. Dieser Wert wurde am 17.11.2023 erreicht. Abschläge von 56,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,333 USD.

Robinhood ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 481,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 386,00 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Robinhood am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Robinhood rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,296 USD je Robinhood-Aktie.

