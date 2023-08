Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag tiefrot

So bewegt sich Robinhood

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:17 Uhr 5,8 Prozent auf 10,65 EUR. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 10,45 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,72 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 13.156 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,15 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 19,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,15 Prozent.

Robinhood veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 299,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 441,00 USD ausgewiesen.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,603 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

