Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,57 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 12:01 Uhr 0,9 Prozent. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 7.586 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,23 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. 38,24 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 7,57 USD. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 20,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Robinhood ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,34 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 486,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 318,00 USD in den Büchern gestanden.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2023 -0,622 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten

Ende des Kryptogeschäfts für NYSE-Unternehmen? - GameStop stellt Support für eigenes Kryptowallet ein