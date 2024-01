Robinhood Aktie News: Robinhood zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 11,93 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 11,93 USD. Bei 11,93 USD erreichte die Robinhood-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 11,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.193.143 Stück gehandelt.

Am 28.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 13,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. 13,26 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 50,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood ebenfalls -0,20 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 467,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 361,00 USD eingefahren.

Am 25.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,652 USD je Robinhood-Aktie.

