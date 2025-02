Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 51,98 USD.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 51,98 USD. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 52,64 USD zu. Bei 52,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 645.872 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,51 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,93 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (10,52 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 79,77 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2024 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von -0,10 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 643,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 469,00 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 0,964 USD im Jahr 2027 aus.

