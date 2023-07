Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von Robinhood zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Robinhood-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 10,67 USD.

Bei der Robinhood-Aktie ließ sich um 22:59 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 10,67 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 10,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,98 USD aus. Mit einem Wert von 10,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 12.564.477 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 12,76 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,59 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,57 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 29,05 Prozent wieder erreichen.

Am 10.05.2023 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,57 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 441,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Robinhood am 16.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,645 USD je Aktie aus.

