Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagvormittag behauptet

Die Aktie von Robinhood zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Bei der Robinhood-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 10,67 USD.

Mit einem Kurs von 10,67 USD zeigte sich die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 22:59 Uhr kaum verändert. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,80 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,98 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 12.564.477 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2022 markierte das Papier bei 12,76 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 16,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,05 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.05.2023 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ein EPS von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 441,00 USD im Vergleich zu 299,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Robinhood am 16.08.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,645 USD je Robinhood-Aktie stehen.

