Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 10,50 EUR ab.

Der Robinhood-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 10:27 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 10,50 EUR. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,42 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.157 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,24 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,12 EUR am 28.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 32,19 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 02.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 486,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 318,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 24.10.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Robinhood im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,547 USD einfahren.

