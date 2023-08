Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag verlustreich

So bewegt sich Robinhood

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,51 EUR.

Die Robinhood-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr um 0,7 Prozent auf 10,51 EUR ab. Das Tagestief markierte die Robinhood-Aktie bei 10,51 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 10,52 EUR. Bisher wurden heute 24 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Robinhood ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Robinhood hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,34 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 486,00 USD gegenüber 318,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Verlust von -0,547 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

