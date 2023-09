Robinhood Aktie News: Robinhood reagiert am Mittag positiv

So bewegt sich Robinhood

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 01:56 Uhr 0,1 Prozent. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,18 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.246.343 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 13,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 18,92 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 7,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,96 Prozent.

Robinhood gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 486,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,00 USD in den Büchern standen.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,521 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

