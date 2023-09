Robinhood Aktie News: Robinhood legt am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,1 Prozent auf 11,13 USD zu.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:56 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 11,13 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,37 USD an. Bei 11,18 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.246.343 Robinhood-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,23 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 7,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,96 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Robinhood veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Robinhood hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,34 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,83 Prozent auf 486,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 318,00 USD in den Büchern gestanden.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,521 USD je Aktie ausweisen dürften.

