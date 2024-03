Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag auf rotem Terrain

Robinhood im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,3 Prozent auf 16,24 USD ab.

Um 12:03 Uhr ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 16,24 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 60.159 Robinhood-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,22 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 5,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 105,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,333 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 13.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent auf 471,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 380,00 USD in den Büchern gestanden.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 0,188 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Analyst pessimistisch für Coinbase-Aktie und die Quartalszahlen - Optimismus für anderen Titel

Robinhood-Aktie im Aufwind: Robinhood mit Umsatzsprung und weiter roten Zahlen

Ausblick: Robinhood veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal