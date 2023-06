Robinhood Aktie News: Robinhood büßt am Montagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,67 EUR

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 9,26 USD. Die Robinhood-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,23 USD ab. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,29 USD. Zuletzt wechselten 607.245 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 12,76 USD erreichte der Titel am 04.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,82 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 6,81 USD fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 35,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 441,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 299,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.08.2023 terminiert.

Laut Analysten dürfte Robinhood im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,641 USD einfahren.

