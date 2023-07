Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 10,55 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 10,55 USD. Zwischenzeitlich weitete die Robinhood-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,39 USD aus. Bei 10,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.361.020 Robinhood-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,76 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 17,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,57 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 28,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.05.2023 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 441,00 USD gegenüber 299,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 16.08.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,645 USD je Robinhood-Aktie stehen.

