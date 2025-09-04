DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.436 -0,4%Nas21.687 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,70 -1,8%Gold3.595 +1,3%
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagabend mit Verlusten

05.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 99,74 USD.

Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 99,74 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 95,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 104,99 USD. Zuletzt wechselten 8.951.735 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 117,69 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 18,71 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 997,00 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 29.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

