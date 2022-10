Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Robinhood 10,60 EUR

-1,85% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr fiel die Robinhood-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 10,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 10,60 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 10,60 EUR.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 318,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 43,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 565,33 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Robinhood am 02.11.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -1,056 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

"Phantom-Anstieg" der Berkshire Hathaway-Aktie entschlüsselt: Darum hat Warren Buffett einen weiteren Grund zur Abneigung gegen Robinhood

Robinhood-Aktie stärker Robinhood schreibt weiter rote Zahlen

Robinhood-Aktie legt deutlich zu: Mitarbeiterzahl wird um fast ein Viertel reduziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com