Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag leichter

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,66 EUR. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 7,66 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,66 EUR.

Am 12.01.2022 markierte das Papier bei 15,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 48,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,94 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 02.11.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 361,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 364,92 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Robinhood am 08.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 25.01.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,997 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

