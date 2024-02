Robinhood Aktie News: Robinhood macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 10,70 USD zu.

Das Papier von Robinhood konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 10,70 USD. Bei 10,77 USD erreichte die Robinhood-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 920.693 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,51 USD. Dieser Kurs wurde am 28.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,91 USD fiel das Papier am 17.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 467,00 USD gegenüber 361,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Robinhood-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,646 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

