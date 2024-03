Robinhood Aktie News: Robinhood macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 16,05 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 11:53 Uhr 0,8 Prozent. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 20.055 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,22 USD an. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 6,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,91 USD am 17.11.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 50,71 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,333 USD.

Am 13.02.2024 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 471,00 USD – ein Plus von 23,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 380,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2024 0,188 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

