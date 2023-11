Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 9,71 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 9,71 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 9,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,78 USD. Zuletzt wechselten 791.598 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 13,23 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,57 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,04 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 03.08.2023. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Robinhood mit -0,20 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,63 Prozent auf 486,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 361,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,622 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten

Ende des Kryptogeschäfts für NYSE-Unternehmen? - GameStop stellt Support für eigenes Kryptowallet ein