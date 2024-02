Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 10,77 USD.

Die Robinhood-Aktie zeigte sich um 11:56 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 10,77 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.808 Stück gehandelt.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,51 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Am 17.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Robinhood veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 467,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 361,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Robinhood am 13.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Verlust von -0,646 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

