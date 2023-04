Robinhood Aktie News: Robinhood gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,08 EUR

Die Aktie legte um 22:00 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,7 Prozent auf 10,01 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Robinhood-Aktie bisher bei 10,08 USD. Bei 9,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.895.036 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,89 USD) erklomm das Papier am 07.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,34 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2022 auf bis zu 6,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Am 08.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 380,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 362,71 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Am 25.04.2024 wird Robinhood schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,657 USD je Robinhood-Aktie.

