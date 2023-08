Robinhood Aktie News: Robinhood am Montagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,36 USD nach oben.

Das Papier von Robinhood konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 11,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.398 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,23 USD an. 16,46 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 7,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,36 Prozent.

Robinhood veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,34 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 486,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Robinhood am 24.10.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,534 USD je Robinhood-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

NASDAQ-Titel Robinhood-Aktie dennoch deutlich tiefer: Robinhood übertrifft Erwartungen

Ausblick: Robinhood stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Altcoin-Crash voraus? Robinhood schmeißt Cardano & Co. raus - Celsius liquidiert Bestände